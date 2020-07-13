Перші пристрасті пандемії уляглися, залишивши людей хоч і з дискомфортом, але все ж відчуттям, що правила гри нарешті зрозумілі.

Прогнози експертів на найближче майбутнє також змінилися – від зовсім апокаліптичних до сценаріїв порятунку. Яким же буде світ після коронавірусу?

Велика депресія. Яка її вірогідність?

Про кризу, схожу за глибиною на Велику депресію 30-х, що прийде після пандемії, говорять давно, однак, вперше про це заявили на найвищому офіційному рівні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш в науковій статті спрогнозував два сценарії розвитку світу. Обидва вони пов’язані зі створенням вакцини, але песимістичний жахає, перш за все, поділом країн за принципом – хто багатший – той правий.

— Нові спалахи вірусу неминучі. Препарат отримуватимуть тільки обрані держави, тому відразу ж виросте частка ксенофобних і популістських настроїв. Як наслідок – усіх чекає прихід депресії, що розтягнеться на 5-7 років.

Однак, оптимістичний сценарій теж є – створення вакцини протягом дев’яти місяців, що не буде коштувати дорого, та допомога країнам, що розвиваються, від більш заможних та грошовитих. За цих умов, зазначає генсек ООН, кризи вдасться уникнути. Та чи дійсно так?

Прогноз економістів

Вирішення проблеми пандемії, як виявилося, є лишень половиною справи. Економіки країн, що розвиваються, вже зазнали так званого вільного падіння, коли економічна ситуація деградує, випереджаючи усі прорахунки. Проте, Covid-19 не є єдиною причиною цього.

— Коронавірус є лише додатковим фактором, який посилив світову економічну кризу, що все рівно розгорталась цього року. Ми розуміємо, що це – не фінансова криза, як було минулого разу. Це криза не нестачі грошей. Це криза переходу до нового типу економіки, у якій зменшується роль людини, – коментує футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач.

Зменшення робочих місць для заможних країн – не настільки велика проблема, як для бідних. Ця тенденція не є новою та почалася ще до пандемії. Її причиною є стрімкий розвиток роботизації на виробництвах, що, разом із тенденцією впровадження швидких інновацій, не сповільнилися із настанням карантину, а лише змінили напрямок.

Усі види безпеки: це не лише про медицину

Вузькоспеціалізовані стартапи знайшли незвичне застосування. Системи, що перевіряли поверхні на наявність бруду у лікарнях, тепер з’являться у приватних будинках.

Експерти прогнозують, що людський страх може довести до того, що їх адаптують і перетворять у щось на кшталт кишенькових ліхтариків, з яким можна буде зайти до ресторану та перевірити на чистоту власний стіл.

— Минулого тижня китайська компанія-розробник роботів-пилосмоків переробила їхню конструкцію та додала ємність для санітайзера. Компанії ж з виробництва побутової хімії зараз змінюють рецептуру останніх лише для того, аби вказати на упаковці як добре вони допомагають від вірусів. Тому схоже, що тренд на Еко, який збирав усі вершки прибутків останні роки, поступиться тренду на Clean and sterile (Чистота та стерильність), – зазначає маркетолог Надія Павлова.

Тренд цей потрапив і в одвічно контактну сферу – шопінг. Причиною цього є небажання людей вдягати річ, що пройшла десятки рук, а також через закриття ТРЦ, яке може повторитися знову. Рішенням цієї проблеми є відсканована 3D модель самого себе, де в окулярах віртуальної реальності можна буде побачити те, як сидітиме бажана річ саме на вашому тілі.

Нагодувати усіх! Чи загрожує голод планеті?

Ще у березні представники продовольчої організації при ООН прогнозували нашестя сарани біблійного масштабу. І ось вже зараз шкідники, що з шаленою швидкістю знищують усі посіви, заполонили Непал, Ефіопію, Сомалі, Саудівську Аравію та Кенію. Через Пакистан вони перелетіли в Індію, яка розгорнула проти комах ледь не повномасштабну війну, залучивши дрони і переробивши російські гелікоптери Мі-7 для розпилення пестицидів.

— У світі є вдосталь продуктів щоб нагодувати кожного, однак, проблема в тому, що ті ресурси не знаходяться в потрібному місці. Десь продуктів занадто багато, але їх не можуть перевезти. В багатьох країнах ввели логістичні транспортні обмеження, тому справді є проблеми дистриб’юції та роздачі їжі, – стверджує Ганна Данилюк, еколог Центру екологічних ініціатив Екодія.

Голод загрожує й країнам Південної та Центральної Америки, а також Карибського басейну, але вже не з природніх причин, а через суттєве зубожіння населення після карантину.

Станом на початок року з гострою нестачею харчів зіткнулися 3,4 млн людей, зараз же ці цифри зросли до 14 млн.

Армагеддон скасовано? Найбільш загрозливі сценарії

Отже, чи можна буде видихнути з полегшенням, коли епідемія нарешті скінчиться? Експерти кажуть – лише частково. Щодо нових видів вірусів і бактерій – є закономірність між їхньою появою та підвищенням температури, викликаним глобальним потепління. Дає про себе знати й давно відома світу бубонна чума. Декілька її випадків зафіксовано у Монголії та Китаї, і ще не зрозуміло, чи зупиниться на цьому її розповсюдження.

Україні ж треба бути готовими до ще одного небезпечного сценарію, про який попереджають вже історики. Зумовлений він конфліктом із найближчим сусідом – Росією, яка живе за принципом кому – війна, а кому – мати рідна.

— Хочу попередити,що сильні країни під час епідемій завжди користувалися моментом і захоплювали послаблених хворобою сусідів, розширюючи свою територію за їхній рахунок. Відомі спроби захоплення Львова литовськими князями, що тривали все ХІІІ століття під час епідемії чорної смерті, тобто чуми, – наводить один із десятків прикладів історик Андрій Нецой.

І навіть якщо такий сценарій поки що здається зовсім неймовірним, його треба пам’ятати та враховувати, бо той, хто забуває історію, цілком може її повторити.

Катерина Павловська