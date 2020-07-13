Вибух на військовому кораблі США: постраждала 21 людина

У США в результаті вибуху на кораблі МВС USS Bonhomme Richard постраждала 21 людина.

Зараз екіпаж екстрено евакуювали з палаючого корабля, також були евакуйовані кораблі USS Fitzgerald і USS Russell.

Вибух стався на військово-морській базі в Сан-Дієго. За інформацією командування навідними силами МВС США, під наглядом лікарів перебувають зараз 17 моряків і четверо інших громадян. Їх здоров’ю вже нічого не загрожує.

– З усіма кораблями в порту були встановлені контакти і направлені пожежні команди для надання можливої ​​допомоги в гасінні пожежі, -додав в командуванні навідними силами країни.

Вибух на кораблі МВС США стався 12 липня. Тоді була інформація про те, що постраждали декілька моряків, які отримали поранення.

За попередньою інформацією, на кораблі було близько 200 моряків і офіцерів. Чому стався вибух – поки не відомо.

Джерело: Naval Surface Forces