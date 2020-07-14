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Факти / Світ

Багато країн обрали хибну стратегію: глава ВООЗ про приріст інфікованих Covid-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що ситуація з коронавірусом ставатиме все гіршою.

Він вважає, що багато країн обрали не правильну стратегію, через що бачимо високий приріст інфікувань.

Коронавірус у світі: у ВООЗ прогнозують погіршення ситуації

Глава ВООЗ підкреслив, що суперечливі заклики світових лідерів підривають довіру людей до спроб взяти пандемію під контроль.

– Вірус залишається публічним ворогом номер один, але по діях багатьох урядів і людей цього не скажеш, — сказав Гебрейесус.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Він додав, що до таких заходів, як соціальне дистанціювання, миття рук, носіння масок повинен бути більш серйозний підхід.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу в світі на 14 липня свідчить про 13 158 578 інфікованих пацієнтів з діагнозом Covid-19. За добу захворіло понад 280 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією у світі померло 573 475 пацієнтів. Однак 7 663 746 осіб повністю одужали від хвороби.

Джерело: ВВС

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