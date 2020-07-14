Коронавірус у світі: у ВООЗ прогнозують погіршення ситуації

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що ситуація з коронавірусом ставатиме все гіршою.

Він вважає, що багато країн обрали не правильну стратегію, через що бачимо високий приріст інфікувань.

Глава ВООЗ підкреслив, що суперечливі заклики світових лідерів підривають довіру людей до спроб взяти пандемію під контроль.

– Вірус залишається публічним ворогом номер один, але по діях багатьох урядів і людей цього не скажеш, — сказав Гебрейесус.

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Він додав, що до таких заходів, як соціальне дистанціювання, миття рук, носіння масок повинен бути більш серйозний підхід.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу в світі на 14 липня свідчить про 13 158 578 інфікованих пацієнтів з діагнозом Covid-19. За добу захворіло понад 280 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією у світі померло 573 475 пацієнтів. Однак 7 663 746 осіб повністю одужали від хвороби.