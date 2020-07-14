Статистика коронавірусу в світі на 14 липня свідчить про 13 158 578 інфікованих пацієнтів з діагнозом Covid-19. За добу захворіло понад 280 тис. осіб.
Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією у світі померло 573 475 пацієнтів. Однак 7 663 746 осіб повністю одужали від хвороби.
Країни-лідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 3 458 084;
- Бразилія – 1 867 841;
- Індія – 907 645;
- Росія – 733 699;
- Перу – 326 326.
Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:
- США – 138 042;
- Бразилія – 72 234;
- Велика Британія – 44 830;
- Мехіко – 35 006;
- Італія – 34 967.
Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:
- США – 44 089;
- Індія – 28 189;
- Россия – 6 537;
- Мехіко – 4 482;
- Бангладеш – 3 099.
Україна зараз на 36 місці з 215 країн за кількістю хворих на Covid-19 – між ОАЕ та Нідерландами. Станом на 14 липня в країні зафіксовано 54 133 хворих.
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Карантин в інших країнах
Уряд Угорщини з 15 липня запровадить жорсткіші обмеження на кордонах, аби не допустити нової хвилі поширення коронавірусу. В’їзд з країн червоної зони, зокрема України, заборонено.
Водночас Норвегія з 15 липня відкриває кордони для 26 країн Європи. України також немає у списках.
Коронавірусу в світі 13 липня
Станом на 13 липня коронавірус у світі виявлено у 112 877 551 хворих.
Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 135 тис. осіб, що майже вдвічі більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці – 72 тис. жертв.