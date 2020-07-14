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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 14 липня

Статистика коронавірусу в світі на 14 липня свідчить про 13 158 578 інфікованих пацієнтів з діагнозом Covid-19. За добу захворіло понад 280 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією у світі померло 573 475 пацієнтів. Однак 7 663 746 осіб повністю одужали від хвороби.

Країни-лідери за кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 3 458 084;
  • Бразилія – 1 867 841;
  • Індія – 907 645;
  • Росія – 733 699;
  • Перу – 326 326.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

  • США – 138 042;
  • Бразилія – 72 234;
  • Велика Британія – 44 830;
  • Мехіко – 35 006;
  • Італія – 34 967.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

  • США – 44 089;
  • Індія – 28 189;
  • Россия – 6 537;
  • Мехіко – 4 482;
  • Бангладеш – 3 099.

Україна зараз на 36 місці з 215 країн за кількістю хворих на Covid-19 – між ОАЕ та Нідерландами. Станом на 14 липня в країні зафіксовано 54 133 хворих.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Карантин в інших країнах

Уряд Угорщини з 15 липня запровадить жорсткіші обмеження на кордонах, аби не допустити нової хвилі поширення коронавірусу. В’їзд з країн червоної зони, зокрема України, заборонено.

Водночас Норвегія з 15 липня відкриває кордони для 26 країн Європи. України також немає у списках.

Коронавірусу в світі 13 липня

Станом на 13 липня коронавірус у світі виявлено у 112 877 551 хворих. 

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 135 тис. осіб, що майже вдвічі більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці – 72 тис. жертв.

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