Протести в Білорусі: міліція масово затримує активістів

У Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно та інших містах Білорусі ввечері 14 липня розпочалися стихійні акції на підтримку претендентів у президенти, яких ЦВК відмовилася реєструвати на виборах.
Ні самі претенденти, ні їхні штаб-квартири не закликали до вуличних протестів.
???????? #Беларусь #Выбары2020 pic.twitter.com/jIV369L2fB
— ???? (@mynameslovely) July 14, 2020
Міліція розпочала затримання активістів. У Мінську на вулицях, на які вийшли люди, вимкнули освітлення.
За даними правозахисного центру Весна, 14 липня в усій Білорусі було затримано близько 100 осіб під час акцій протесту.
Telegram-канали публікують величезну кількість відео із сутичками між протестувальниками та правоохоронцями.
#беларусь #belarus https://t.co/CegVE1yoPL
— AnastasiaMars???????? (@TaediumVITAE777) July 14, 2020
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Через що протести
У вівторок ЦВК відмовила в реєстрації двом кандидатам у президенти: екс-банкіру Віктору Бабарику та екс-голові Парку високих технологій Валерію Цепкалу.
Водночас були зареєстровані кандидатами п’ятеро осіб, зокрема, чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Незважаючи на пандемію коронавірусу, президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.
Джерело: Радіо Свобода
Фото: Дмитро Брушко, Tut.by