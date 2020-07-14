Протести в Білорусі: міліція масово затримує активістів

У Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно та інших містах Білорусі ввечері 14 липня розпочалися стихійні акції на підтримку претендентів у президенти, яких ЦВК відмовилася реєструвати на виборах.

Ні самі претенденти, ні їхні штаб-квартири не закликали до вуличних протестів.



















На вулицях вимкнули світло: у Білорусі розпочалися зіткнення на масових акціях протесту / 5 фотографий

Міліція розпочала затримання активістів. У Мінську на вулицях, на які вийшли люди, вимкнули освітлення.

За даними правозахисного центру Весна, 14 липня в усій Білорусі було затримано близько 100 осіб під час акцій протесту.

Telegram-канали публікують величезну кількість відео із сутичками між протестувальниками та правоохоронцями.

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Через що протести

У вівторок ЦВК відмовила в реєстрації двом кандидатам у президенти: екс-банкіру Віктору Бабарику та екс-голові Парку високих технологій Валерію Цепкалу.

Водночас були зареєстровані кандидатами п’ятеро осіб, зокрема, чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Дмитро Брушко, Tut.by