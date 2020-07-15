Статистика коронавірусу в світі на 15 липня свідчить про 13 457 458 інфікованих пацієнтів з діагнозом Covid-19. За добу захворіло понад 300 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією у світі помер 581 221 пацієнт. Однак 7 847 226 осіб повністю одужали від хвороби.

Країни-лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 3 545 007;

Бразилія – 1 931 204;

Індія – 937 487;

Росія – 739 947;

Перу – 333 867.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 139 143;

Бразилія – 74 262;

Велика Британія – 44 968;

Мехіко – 36 327;

Італія – 34 984.

Україна зараз на 36 місці з 215 країн за кількістю хворих на Covid-19 – між ОАЕ та Нідерландами. Станом на 15 липня в країні зафіксовано 54 771 хворий.

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Карантин в інших країнах

З 15 липня Мальдіви прийматимуть туристів зі всіх країн. Для в’їзду не потрібні будуть медичні довідки.

Також туристам не потрібно буде пред’являти негативний тест на коронавірус. Самоізоляція також не буде обов’язковою.

Однак заздалегідь необхідно буде потурбуватися про житло, щоб підтвердити бронь на курорті або в готелі, який зареєстрований в Міністерстві туризму Мальдівської Республіки. Зробити це можна буде вже з 15 липня.

Коронавірус у світі 14 липня

Станом на 14 липня коронавірус у світі виявлено у 13 158 578 хворих.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 139 тис. осіб, що майже вдвічі більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці – 74 тис. жертв.