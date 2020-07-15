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Факти / Світ

У країнах ЄС повертають масковий режим у громадських місцях

У Європейському Союзі почали посилювати деякі карантинні обмеження.

Президент Франції Еммануэль Макрон пропонує запровадити обов’язкове правило носити маски в закритих громадських місцях з 1 серпня.

Він заявив, що люди розслабились у зв’язку з літом та нехтують правилами дистанціювання.

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У Великій Британії з 24 липня носіння масок у магазинах і торгових центрах знову буде обов’язковим. Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав маски дієвим захистом від коронавірусу.

Також обов’язковий масковий режим запровадили у регіоні Каталонія у Іспанії.

У Німеччині голова федерального управління з координації протиепідемічних заходів Хельге Браун заявила, що носіння масок, цілком імовірно, залишиться обов’язковим у найближчому майбутньому.

ЄС стимулює розробку вакцини від Covid-19

Щоб прискорити виготовлення вакцини від коронавірусу, Європейський Союз ухвалив поправки у закон про ГМО. Це потрібно, щоб спростити клінічні випробування ліків.

У світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин. На їх виготовлення потрібно біля $31 млрд.

Джерело: Радіо Свобода

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