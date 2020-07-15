Ввечері 14 липня у Чехії сталася масштабна аварія на залізниці, де зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.

За останньою інформацією, одна людина загинула, поранення отримали до 60 осіб.

Усіх постраждалих було оперативно госпіталізовано.

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Зіткнення сталося неподалік від станції Ческі-Брод, що розташована під Прагою.

Станом на ранок 15 липня на залізничних шляхах тривають аварійні роботи, рух потягів припинено.

Окрім слідчих та рятувальників, деталі з місця аварії потягу документує поліцейський безпілотник.

Причина аварії поки не розголошується.

Це вже друга залізнична аварія у Чехії за останній тиждень.

Перший інцидент, коли лоб у лоб у Карловарському краї зіткнулися два пасажирських потяги,стався 8 липня.

Внаслідок аварії троє людей загинуло.

Близько 30 отримали поранення, дев’ятеро з них перебувають у важкому стані.

На місці зіткнення працювали десятки рятувальників, поліція та навіть вертольоти швидкої допомоги.

Як повідомляв міністр транспорту Чехії, причиною аварії, найімовірніше, став людський фактор. Машиніста потяга, який слідував у Карлові Вари, вже затримали.