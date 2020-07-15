Ввечері 14 липня у Чехії сталася масштабна аварія на залізниці, де зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.
За останньою інформацією, одна людина загинула, поранення отримали до 60 осіб.
Усіх постраждалих було оперативно госпіталізовано.
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Зіткнення сталося неподалік від станції Ческі-Брод, що розташована під Прагою.
— Policie ČR (@PolicieCZ) July 15, 2020
Станом на ранок 15 липня на залізничних шляхах тривають аварійні роботи, рух потягів припинено.
Окрім слідчих та рятувальників, деталі з місця аварії потягу документує поліцейський безпілотник.
Причина аварії поки не розголошується.
Це вже друга залізнична аварія у Чехії за останній тиждень.
Перший інцидент, коли лоб у лоб у Карловарському краї зіткнулися два пасажирських потяги,стався 8 липня.
Внаслідок аварії троє людей загинуло.
Близько 30 отримали поранення, дев’ятеро з них перебувають у важкому стані.
На місці зіткнення працювали десятки рятувальників, поліція та навіть вертольоти швидкої допомоги.
Як повідомляв міністр транспорту Чехії, причиною аварії, найімовірніше, став людський фактор. Машиніста потяга, який слідував у Карлові Вари, вже затримали.