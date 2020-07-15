Перші випробування вакцини від Covid-19, яку розробляє американська біотехнологічна компанія Moderna, пройшли успішно. Результати позитивні шодо імунної відповіді людського організму.

У випробуваннях брали участь 45 здорових людей, яких розділили на три групи. В усіх добровольців після першої вакцинації з’явилися антитіла до коронавірусу.

А після другого щеплення їх кількість збільшилася в кілька разів.

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Хоча приблизно у половини були побічні ефекти – втома, озноб, головний біль, біль в м’язах, а також больові відчуття у місці введення вакцини – саме після повторної вакцинації.

Випробування продовжаться. У разі їх успішного завершення Moderna зможе виробляти до 500 млн доз на рік та до 1 млрд – з 2021 року.

Вакцина від коронавірусу

У світі розробляють 200 потенційно дієвих вакцин, з яких близько 20 вже тестують на людях.

У Всесвітній організації охорони здоров’я найближчим часом планують визначитися з переліком критеріїв, за якими будуть оцінювати їх ефективність.

За оцінками ВООЗ, розробка вакцини обійдеться у $31 млрд.