Вся правда про Трампа: США в очікуванні виходу скандальної книги

У США виходить книга племінниці Дональда Трампа, у якій 55-річна Мері Трамп називає свого дядька найнебезпечнішою людиною на світі.

Апеляційний суд штату Нью-Йорк зняв заборону з публікації книги Забагато й ніколи не достатньо. Як моя сім’я створила найнебезпечнішого чоловіка на світі. Ця ухвала скасувала постанову суду нижчої інстанції, який видання книги тимчасово заборонив.

Презентація запланована на 28 липня. Видавництво Simon&Schuster, каже що отримали передзамовлення на весь тираж книги.

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Хто така Мері Трамп

55-річна Мері Трамп – донька покійного старшого брата Трампа. Мешкає у Нью-Йорку та є професійним психотерапевтом. З 2001 року вона не спілкується з журналістами – підписала угоду про заборону інтерв’ю на 20 років.

У неї складні стосунки із родиною після смерті її батька Фреда-молодшого у віці 42 років.

Він конфліктував із головою родини Фредом Трампом та відмовився наслідувати бізнес-імперію. Натомість пішов вчитись на пілота. Це дуже розлютило батька, він відвернувся від нього та сконцентрував увагу на Дональду.

– Після того, як у батька стався серцевий напад, Дональд Трамп не приїхав у лікарню, а пішов в кіно, – пише вона у книзі.

Фред-молодший спився. Помер у 1981 році після п’яної бійки. Мері вважає, що вона зобов’язана перешкодити Трампу стати 46-м президентом.

Про що книга

У книзі Мері Трамп розповідає, що у 45-го президента США присутні усі клінічні критерії нарцисизму. Вона також бачить у дядька асоціальні розлади особистості та соціопатію.

Мері порівнює Трампа до трирічної дитини, яка знає, що його ніколи не любили. Вона описує знущання Дональда Трампа над батьком, коли у нього розвинулась деменція.

Ця книга вже місяць на Amazon посідає першу позицію за кількістю проданих книг. Це мільйони примірників.

– Книга не змінить кардинально погляди бази прихильників Трампа. Це ядерний електорат, чиї погляди не змінити. Він настільки зацементований, що це неможливо. Але вона може вплинути на людей, які ще не визначились, – розповів Фактам ICTV політичний оглядач Олег Пономар.

Книг про Трампа було написано багато. Авторами були його колишні працівники чи друзі. Але вони писали про політичні кроки президента. А Мері, як професійний психолог, описує емоційну сторону свого дядька.

– Попередні книги про Рашагейт чи геополітику Трампа, не б’ють у серце американців. Тому що зовнішня політика не цікавить пересічного громадянина. А ця книга про стосунки у родині, – те що для американців близьке, – каже Олег Пономар.

Ті хто вже зміг прочитати книгу, кажуть що це професійний розбір психотипу американського президента. Після неї можна зрозуміти, чому він так себе поводить на людях та ухвалює рішення.

Як сприйняла книгу американська преса

Аби не було великого розголосу, у суд на Мері подав не Дональд Трамп, а його молодший брат Роберт. Він стверджує, що книга порушує угоду про нерозголошення, яку уклали після смерті голови родини Фреда Трампа у 1999 році.

Видавництво форсує вихід книги через майбутні президентські вибори, пише Politico. Книга не зашкодить президенту політично.

– Але те, що робить вона – це допоможе нам зрозуміти Трампа, пропонуючи найбільш чітке викладення того, чому Дональд такий, яким він є, – пише видання.

Газета Daily beast звертає увагу, що книга виходить за кілька тижнів до Республіканської національної конвенції. Одним з найбільш вибухонебезпечних розкриттів у книзі є опис її участі у розслідуванні The New York Times про податки родини Трампів. Вони довели, що $400 млн приховали у 90-х.

Племінниця передала журналістам податкові декларації Фреда Трампа-старшого та інші дуже конфіденційні фінансові документи сім’ї.

Президент Трамп неодноразово говорив про те, як смерть брата вплинула на його життя. The Washington Post цитує своє інтерв’ю, що підштовхував брата до сімейного бізнесу.

– Я шкодую, що тиснув на нього. Я думаю, що помилка, яку ми допустили, полягала в тому, що ми хотіли всім сподобатися, – сказав Трамп.

Ексцентричність та виховання батька Фреда Трампа впливає на теперішні рішення Дональда на посту президента США.

– У певний момент він прийшов до думки, що всі його рішення правильні і він ніколи не помиляється. Так як свого часу вважав Фред, – пише Мері.

Причиною успіху Трампа у бізнесі є фінансова та закулісна підтримка від батька, яка компенсувала недоліки президента.

Психологічний портрет Трампа добре розкусили президент Росії Володимир Путін, лідер КНДР Кім Чен Ин, цитує книгу USA Today.

– Його патологічні риси зробили його вразливим. Необхідно повторювати те, що Дональд сам говорить про себе десятки разів в день – що він найрозумніший і великий. І він буде робити те, що вони хочуть, – вважає племінниця.

Трамп герой півдесятка книг

Трамп став героєм для півтора десятка книг колишніх співробітників та підлеглих. Усі вони перед публікацією воювали у судах на право публікації.

Остання книга про лідера США Дональда Трампа вийшла у видавництві Simon&Schuster 23 червня. Мемуари Кабінет, в якому це сталося випустив екс-радник президента з національної безпеки Джон Болтон. Книгу двічі забороняв публікувати суд. Вона одна з найінформативніших у плані політики Трампа щодо різних питань.

Помічниця Трампа Омароса Маніголт-Ньюман у 2018 році випустила книгу Нестабільний: Розповідь інсайдера про Білому домі при Трампі. Маніголт-Ньюман пише, що Трамп расист та сексист.

Трамп назвав свою колишню помічницю ”собакою” та подав на неї у суд.

Книга Брифінг: політика, преса і президент колишнього прес-секретаря Трампа Шона Спайсера є більш комліментарною. У ній він називає Трампа ”єдинорогом, який осідлав світ”. Трампу книга сподобалась.

Журналіст Майкл Вульф у книзі Вогонь і лють: всередині Білого дому при Трампі взявся описувати життя 45-го президента у Білому Домі. Стверджує у книзі, що у Дональда та Меланії різні спальні, а поваги серед працівників Капітолію він не заробив. Трамп книгу розкритикував.

Джерело: Daily beast, Рolitico, CNN, Usa Today

Андрій Жигайло