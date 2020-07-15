У Франції дитина захворіла на коронавірус в утробі матері. Це перший підтверджений випадок передачі Covid-19 від матері до дитини до народження.

23 березня 23-річну вагітну жінку госпіталізували до лікарні з симптомами вірусу. Їй зробили тест, який дав позитивний результат. Через важкий стан жінці зробили кесарів розтин, після чого дитину ізолювали.

Але на третій день після народження у дитини з’явилися м’язові спазми, вона стала дратівливою і погано харчувалася. Лікарі зробили аналіз – у крові і рідині з легень новонародженого виявили небезпечний вірус.

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На щастя, малюка вдалося врятувати. Також одужала і його мати. Як вважають фахівці, вірус передався через плаценту.

А в Великій Британії інфікування коронавірусом вагітної закінчилося трагедією.

28-річна вагітна жінка не змогла впоратися з хворобою і померла.

Її дитину вдалося врятувати, лікарі провели кесарів розтин.