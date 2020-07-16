Станом на 16 липня у світі 13 512 693 людей захворіли на коронавірус. Через Covid-19 померли 583 359 пацієнтів. За добу у світі захворіли на Covid-19 понад 55 тис. людей.

7 530 731 пацієнтів з Covid-19 – одужали.

Країни-лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 3 495 536; Бразилія – 1 966 748; Індія – 936 181; Росія – 745 197; Перу – 337 751.

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Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 137 358; Бразилія – 75 366; Велика Британія – 45 138; Мексика – 36 906; Італія – 34 997.

Україна зараз на 36 місці з 215 країн за кількістю хворих на Covid-19 – між ОАЕ та Нідерландами.

Карантин у світі

Влада Болгарії дозволила в’їзд для українців з 16 липня.

У документі громадян України віднесли до категорії винятку, яким дозволено в’їзд в країну.

Українці звільняються від обов’язкового проходження ПЛР-тесту на коронавірус і 14-денної обсервації.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу в світі на 15 липня свідчить про 13 457 458 інфікованих пацієнтів з діагнозом Covid-19. За добу захворіло понад 300 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією у світі помер 581 221 пацієнт.