Станом на 16 липня у світі 13 512 693 людей захворіли на коронавірус. Через Covid-19 померли 583 359 пацієнтів. За добу у світі захворіли на Covid-19 понад 55 тис. людей.
7 530 731 пацієнтів з Covid-19 – одужали.
Країни-лідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 3 495 536;
- Бразилія – 1 966 748;
- Індія – 936 181;
- Росія – 745 197;
- Перу – 337 751.
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Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:
- США – 137 358;
- Бразилія – 75 366;
- Велика Британія – 45 138;
- Мексика – 36 906;
- Італія – 34 997.
Україна зараз на 36 місці з 215 країн за кількістю хворих на Covid-19 – між ОАЕ та Нідерландами.
Карантин у світі
Влада Болгарії дозволила в’їзд для українців з 16 липня.
У документі громадян України віднесли до категорії винятку, яким дозволено в’їзд в країну.
Українці звільняються від обов’язкового проходження ПЛР-тесту на коронавірус і 14-денної обсервації.
Коронавірус у світі
Статистика коронавірусу в світі на 15 липня свідчить про 13 457 458 інфікованих пацієнтів з діагнозом Covid-19. За добу захворіло понад 300 тис. осіб.
Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією у світі помер 581 221 пацієнт.