Вранці 16 липня військові відомства Вірменії та Азербайджану заявили про відновлення боїв в районі Нагірного Карабаху.

Зокрема, Міноборони Азербайджану звинуватило вірменських військових у спробі атакувати їх позиції на ділянці Товузського району.

Офіційний Баку також стверджує, що вони обстріляли з мінометів чотири села, де живуть мирні жителі, але ніхто не постраждав.

Водночас військові азербайджанської армії збили ворожий безпілотник-розвідник.

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А в Міноборони Вірменії заявили про спробу проникнення на свою територію диверсійної групи, а також звинуватили опонентів у обстрілі своїх мирних поселень.

Жодна зі сторін воєнного конфлікту сьогодні не повідомляла про втрати.

Вчора на азербайджано-вірменському кордоні загинули 11 військових.

Баку заявив про загибель генерал-майора, трьох офіцерів і трьох військовослужбовців – загалом семеро.

Вірменія втратила чотирьох, з яких двоє – офіцери.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Суперечка між Азербайджаном і Вірменією за територію Нагірного Карабаху триває з часів розпаду Радянського Союзу.

Його визнали міжнародною частиною Азербайджану, проте контролюють етнічні вірмени.

Час від часу тут поновлюються бої на кордоні. Останнє загострення конфлікту почалося 12 липня на північ від цієї спірної території, у районі Товуза, що межує з Тавушем на північному сході Вірменії.

Джерело: Міноборни Азербайджану

Фото: Міноборни Азербайджану