Російські хакери атакують сервери розробників вакцини проти коронавірусу

Угрупування хакерів з РФ атакують сервери лабораторій у Великій Британії, США та Канаді, які розробляють вакцину від коронавірусу.

Хакерські атаки здійснює угрупування APT29, яке також відоме як Cozy Bear, заявили у британському Національному центрі кібербезпеки.

– Вони майже напевно діють у складі російських спецслужб, – заявив директор по операціях центру Пол Чічестер.

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Хакери використовували фішинг та шкідливі програми.

– APT29 продовжить атакувати організації, що розробляють вакцини проти Covid-19, – припустив він.

У Кремлі спростовують звинувачення і заявляють, що вони не підкріплені доказами.

Вакцина від коронавірусу

За оцінками ВООЗ, розробка вакцини від Covid-19 коштуватиме $31 млрд. Водночас, така сума не зупиняє вчених – нині у світі розробляють 200 потенційно дієвих вакцин.

Перші випробування на людях провела американська біотехнологічна компанія Moderna. У препараті є побічні ефекти, які викликають втому, озноб, головний біль і біль у м’язах.

На людях тестують понад 20 препаратів.

Джерело: NCSC