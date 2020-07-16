Європейський союз оновив зелений список країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію ЄС. України у цьому списку наразі немає, оданк Рада Європи перегляне його через два тижні.

З 16 липня держави-члени Євросоюзу можуть почати скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для резидентів таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай.

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З Китаєм обмеження скасують за умови аналогічних діях з другої сторони.

Водночас зі списку безпечних країн вилучили Чорногорію та Сербію. Тепер туристи з цих країн не зможуть вільно потрапити у ЄС.

15 липня Кабмін скасував обов’язкову 14-денну самоізоляцію для туристів, які відпочивали в Єгипті чи Албанії.

Крім того, відпочивальникам після повернення з відпустки не потрібно буде робити тест на коронавірус.

Джерело: Рада Європи