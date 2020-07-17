За добу майже 246 тис. людей захворіли коронавірусом у світі станом на 17 липня. Загальна кількість заражених сягнула 13 758 533.
Внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19, померли 589 093 хворих. Це на 5,7 тис. більше у порівнянні з попереднім днем.
Видужав у світі з початку пандемії 7 678 871 пацієнт.
Де найбільше хворих Covid-19:
- США – 3 570 037;
- Бразилія – 2 012 151;
- Індія – 968 876;
- Росія – 751 612;
- Перу – 341 586.
Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:
- США – 138 291;
- Бразилія – 76 688;
- Великобританія – 45 204;
- Мексика – 37 574;
- Італія – 35 017.
Україна по кількістю заражених на 35 місці у світі – між Кувейтом та Об’єднаними Арабськими Еміратами.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Карантин у світі
Євросоюз 16 липня оновив зелений список країн, громадянам яких дозволено в’їзд на територію ЄС. Але України в ньому немає.
Обмеження знімаються для резидентів таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай.
Водночас у червону зону потрапили Чорногорія і Сербія.
Коронавірус у світі 16 липня
Статистика коронавірусу в світі на 16 липня свідчить про 13 512 693 інфікованих Covid-19. Упродовж минулої доби захворіло понад 231 тис. людей.
Жертвами коронавірусу стали 583 359 пацієнтів.
США і Бразилія залишаються антилідерами і за кількістю заражених, і за кількістю летальних випадків.
Джерело: Університет Джонса Хопкінса