За добу майже 246 тис. людей захворіли коронавірусом у світі станом на 17 липня. Загальна кількість заражених сягнула 13 758 533.

Внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19, померли 589 093 хворих. Це на 5,7 тис. більше у порівнянні з попереднім днем.

Видужав у світі з початку пандемії 7 678 871 пацієнт.

Де найбільше хворих Covid-19:

США – 3 570 037;

Бразилія – ​​2 012 151;

Індія – 968 876;

Росія – 751 612;

Перу – 341 586.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 138 291;

Бразилія – ​​76 688;

Великобританія – 45 204;

Мексика – 37 574;

Італія – ​​35 017.

Україна по кількістю заражених на 35 місці у світі – між Кувейтом та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

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Карантин у світі

Євросоюз 16 липня оновив зелений список країн, громадянам яких дозволено в’їзд на територію ЄС. Але України в ньому немає.

Обмеження знімаються для резидентів таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай.

Водночас у червону зону потрапили Чорногорія і Сербія.

Коронавірус у світі 16 липня

Статистика коронавірусу в світі на 16 липня свідчить про 13 512 693 інфікованих Covid-19. Упродовж минулої доби захворіло понад 231 тис. людей.

Жертвами коронавірусу стали 583 359 пацієнтів.

США і Бразилія залишаються антилідерами і за кількістю заражених, і за кількістю летальних випадків.

Джерело: Університет Джонса Хопкінса