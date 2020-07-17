У штаті Колорадо (США) зафіксований перший випадок бубонної чуми у людини. Це сталося вперше з 2015 року.

За словами чиновників Департаменту охорони здоров’я та навколишнього середовища штату, пацієнт заразився після контакту з інфікованою білкою.

Він зазначив, що людина вже здорова.

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– У пацієнта була виявлена септична чума, яка не може передаватися людям. Він одужав, нових випадків інфікування не виявлено, – сказав він.

14 липня стало відомо, що в місті Моррісон в Колорадо була виявлена бубонна чума у білки.

1 липня в Західній Монголії був зафіксований спалах бубонної чуми. Тоді в лікарню були госпіталізовані 27-річний чоловік і дівчина. Причиною зараження бубонною чумою стало те, що пара вживала сире м’ясо бабака.

Також на початку липня спалах бубонної чуми був зафіксований на півночі Китаю. 5 липня в цьому регіоні був введений режим підвищеної епідеміологічної небезпеки.

Зараження бубонною чумою відбулося в автономному районі Внутрішня Монголія в Баян-Нур на півночі Китаю. Місцевий житель звернувся до лікарні з симптомами хвороби.

Джерело: FoxNews