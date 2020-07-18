У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати захопили в полон чотирьох українців.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Напад стався 17 липня. Викрали 13 з 19 членів екіпажу, серед них – чотири моряка.

Читайте: Біля берегів Африки пірати викрали українського моряка з судна Rio Mitong

– В результаті піратського нападу на судно Curacao Trader в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на північний захід), викрадено 13 з 19 членів екіпажу. Серед захоплених моряків – 4 громадянина України, – повідомили в МЗС.

Посольства України в Нігерії та Великобританії зараз з’ясовують всі обставини події.

Напад на судно Curacao Trader

У Нігерії в Гвінейській затоці атакували танкер Curacao Trader. Вісім озброєних людей викрали 15 моряків. Піратів підтримує велику судно, яке дозволяє їм атакувати кораблі незважаючи на зусилля держави в боротьбі з морським розбоєм.

Фото: Dryad Global