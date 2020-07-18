Іран відправив до Франції чорний ящик українського пасажирського літака МАУ.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд сказав, що чорні ящики доставили в Париж у п’ятницю і будуть прочитані у понеділок, 20 липня.

Іран спочатку заперечував відповідальність за інцидент, який стався на тлі посилення напруженості у відносинах з США.

Але країна допустила помилку через кілька днів після того, як представники західної розвідки заявили, що докази вказують на причетність Ірану.

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Тегеран заявив, що рейс МАУ прийняли за крилату ракету, що президент Хасан Рухані назвав великою помилкою.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані

Авіакатастрофа літака МАУ сталася вранці 8 січня в Тегерані, Іран. Літак розбився відразу після вильоту з аеропорту.

Усі 176 осіб, які перебували на борту, загинули. Серед них було 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.

11 січня Іран офіційно визнав, що збив український літак ракетою, прийнявши його за ворожий об’єкт.

Минулого місяця іранська влада заявила, що шість осіб арештували за інцидент.