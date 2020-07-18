PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Іран передав Франції чорні скриньки збитого літака МАУ

Іран відправив до Франції чорний ящик українського пасажирського літака МАУ.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд сказав, що чорні ящики доставили в Париж у п’ятницю і будуть прочитані у понеділок, 20 липня.

Іран спочатку заперечував відповідальність за інцидент, який стався на тлі посилення напруженості у відносинах з США.

Але країна допустила помилку через кілька днів після того, як представники західної розвідки заявили, що докази вказують на причетність Ірану.

Читайте: Чому збили літак МАУ: Іран уточнив причину катастрофи

Тегеран заявив, що рейс МАУ прийняли за крилату ракету, що президент Хасан Рухані назвав великою помилкою.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані

Авіакатастрофа літака МАУ сталася вранці 8 січня в Тегерані, Іран. Літак розбився відразу після вильоту з аеропорту.

Усі 176 осіб, які перебували на борту, загинули. Серед них було 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.

11 січня Іран офіційно визнав, що збив український літак ракетою, прийнявши його за ворожий об’єкт.

Минулого місяця іранська влада заявила, що шість осіб арештували за інцидент.

Джерело: ВВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка