Станом на 18 липня у світі зафіксовано 14 106 753 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Від наслідків зараження і ускладнень померли 602 656 осіб. 8,4 млн пацієнтам вдалося вилікуватися від Соvid-19.

Дані наводити американський Університет Джонса Хопкінса.

Країни, в яких зафіксували найбільшу кількість хворих на Covid-19:

США – 3 647 715; Бразилія – 2 046 328; Індія – 1 039 084; Росія – 758 001; Перу – 345 537.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 139 266;

Бразилія – ​​77 851;

Великобританія – 45 318;

Мексика – 38 310;

Італія – ​​ 35 028.

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Карантин у світі

У Великій Британії планують безкоштовно роздавати тест на антитіла до коронавірусу, який розробив Університет Оксфорда. Тест вже пройшов успішні клінічні дослідження. Він може лише за 20 хвилин за краплею крові з ймовірністю 98,6% визначити наявність або відсутність антитіл.

Президент США Дональд Трамп виступив проти того, щоб на національному рівні змушувати всіх громадян носити медичні маски. Мовляв, це обмежує свободу. Однак США поки залишається лідером за кількістю, як інфікованих, так і померлих від коронавірусу.

В Ізраїлі спостерігається сильний сплеск захворюваності на коронавірус після ослаблення карантину. Добовий показник злетів майже до 2 тис. Тому влада ухвалила рішення про посилення карантинних заходів. Вони будуть діяти на вихідні і передбачають закриття магазинів (за винятком продовольчих і аптек), ТЦ, ринків під відкритим небом, перукарень, книжкових крамниць і музеїв. Ресторани зможуть працювати тільки на доставку страв, а з 24 липня буде закритий доступ на пляжі. Влада також погодили заборону збиратися групами понад 20 людей на свіжому повітрі і понад 10 – у приміщеннях.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, станом на 17 липля за добу майже 246 тис. людей захворіли. Загальна кількість заражених сягнула 13 758 533.

Внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19, померли 589 093 хворих. Це на 5,7 тис. більше у порівнянні з попереднім днем.