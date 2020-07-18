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Пожежу в соборі Святих Петра і Павла у Франції загасили

Пожежу в соборі Святих Петра і Павла в Нанті вдалося загасити, однак повністю знищений великий орган і порушена міцність будівлі, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.

В Нант через пожежу прибув прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс в супроводі міністра культури Розлін Башло і глави МВС Жеральда Дарманена.

Прем’єр віддав честь самовідданості і професіоналізму пожежників, які працювали з чудовою ефективністю.

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Також свою підтримку вогнеборцям висловив президент Франції Емманюель Макрон.

– Підтримую наших пожежників, які йдуть на всі ризики, щоб врятувати цю готичну перлину міста герцогів.

Він також висловив солідарність нації жителям Нанта і місцевій католицькій спільноті.

Наслідки пожежі видно на цих фото.

Пожежа в соборі Святих Петра і Павла виник в суботу вранці. У боротьбі з нею брали участь близько сотні пожежників.

Прокуратура Нанта почала розслідування за підозрою в навмисному підпалі собору Святих Петра і Павла.

Причиною для цього послужило те, що було виявлено три осередки загоряння – один виник на рівні повністю знищеного головного органу, два інших – з боку нефа. Слідів злому ззовні не виявлено.

Джерело: BFMTV

Фото: Dreamstime

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