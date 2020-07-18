США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання до них.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього устаткування. Це підвищить здатності Військово-морських сил України, допоможе протистояти існуючим і потенційним загрозам в Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну! – написав Кулеба в Twitter.

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Він також зазначив, що шість катерів вже готуються для України в рамках допомоги США в сфері безпеки. Решта Україна зможе придбати у США за рахунок оборонного бюджету.

– Цей важливий крок свідчить про зростання довіри між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектора безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, оперативно сумісні з НАТО Збройні сили, здатні ефективно протистояти російській агресії, – підкреслив міністр.

18 червня Держдеп США червня схвалив продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і пов’язаного з ними обладнання вартістю $600 млн.

Також український уряд зробив запит на купівлю 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2, 40 гармат MK4420, оптико-електронних та інфрачервоних радарів.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: U.S. Navy