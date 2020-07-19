Росія намагалася викрасти дані про розробку вакцини проти Covid-19 – Лондон

Російські спецслужби причетні до спроб викрасти інформацію про розробку вакцини проти Covid-19.

Таке переконання висловив глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб.

До такого висновку британська влада дійшла після ретельного аналізу даних про спроби хакерів викрасти відомості про розробку вакцини, уточнив глава зовнішньополітичного відомства.

Збирати інформацію про дії хакерів британській стороні допомагали США і Канада, додав Рааб.

За словами глави МЗС, Москва лицемірить, коли заявляє про свою непричетність до спроб викрасти дані про розробку вакцини.

– Вони так само у 2018 році запевняли, що не мають відношення до застосування отруйної речовини в Солсбері, – сказав Рааб.

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Атаки російських хакерів – що відомо

16 липня в британському Національному центрі кібербезпеки заявили, що угруповання хакерів з РФ APT29, яке також відоме під ім’ям Cozy Bear, атакує сервери лабораторій у Великій Британії, США і Канаді, які розробляють вакцину від коронавірусу.

Лондон заявив, що хакерами “майже напевно” керує ФСБ.

Зі свого боку посол РФ у Лондоні Андрій Келін заявив, що Росія не атакувала лабораторії, а Велика Британія не могла визначити країну за хакерською атакою, бо це неможливо.

Фото: 1770.ru