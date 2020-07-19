У Франції затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі собору Петра і Павла в Нанті.

Ним виявився волонтер собору, який відповідав за закриття дверей на ключ 18 липня. Чоловік є мігрантом, йому 39 років.

Поліцейські затримали його, щоб перевірити протиріччя в його розкладі.

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За словами прокурора, мова йде про затримання для перевірки, тому робити будь-які твердження поки рано.

За фактом пожежі в соборі Петра і Павла проводяться слідчі дії на науковому і криміналістичному рівні. Фахівці досліджують особливості електропроводки.

Правоохоронці переглядають відео з камер спостереження, на місці працюють експерти з пожежної безпеки.

Пожежа в соборі Святих Петра і Павла у Франції

Вранці 18 липня в місті Нант сталася масштабна пожежа в соборі Петра і Павла.

Правоохоронці схиляються до того, що це був умисний підпал. Такі висновки були зроблені, оскільки рятувальники виявили три вогнища загоряння: один виник на рівні головного органу, а два інших — з боку нефа.

Пожежу в соборі святих Петра і Павла в Нанті вдалося загасити близько 22.00.

Повністю знищений великий орган і порушена міцність будівлі, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.

Джерело: BFMTV