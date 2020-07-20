Станом на 20 липня в світі коронавірус діагностували у 14 450 223 людей.

За весь час пандемії побороли хворобу 8 123 727 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 605 162 особи.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 3 768 056;

Бразилія – ​​2 098 389;

Індія – 1 077 781;

Росія – 770 311;

Південна Африка – 364 328.

Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

США – 140 534;

Бразилія – ​​79 488;

Велика Британія – 45 385;

Мексика – 39 184;

Італія – ​​35 045.

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Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

США – 65 389;

Індія – 38 902;

Бразилія – ​​28 532;

Південна Африка – 13 449;

Колумбія – 8 560.

Україна займає 36 місце в світі за кількістю хворих. Станом на 19 липня в країні зафіксували 58 842 випадки коронавірусу.

Карантин в інших країнах

В Італії заборонили повітряні, автомобільні та залізничні перевезення з Сербії, Чорногорії та Косово.

Вже з 15 липня Норвегія скасувала обмеження на поїздки з понад 20 європейських країн. Це торкнулося Франції, Німеччини, Великобританії та деяких регіонів Швеції.

У більшості країн карантин починають посилювати після введених послаблень.

Згідно зі статистикою коронавірусу 19 липня, в світі було зафіксовано 14 288 689 хворих. Водночас одужали повністю 8 618 105 пацієнтів. Померло від коронавірусу 602 138 осіб.