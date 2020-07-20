Станом на 20 липня в світі коронавірус діагностували у 14 450 223 людей.
За весь час пандемії побороли хворобу 8 123 727 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 605 162 особи.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 3 768 056;
- Бразилія – 2 098 389;
- Індія – 1 077 781;
- Росія – 770 311;
- Південна Африка – 364 328.
Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 140 534;
- Бразилія – 79 488;
- Велика Британія – 45 385;
- Мексика – 39 184;
- Італія – 35 045.
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Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:
- США – 65 389;
- Індія – 38 902;
- Бразилія – 28 532;
- Південна Африка – 13 449;
- Колумбія – 8 560.
Україна займає 36 місце в світі за кількістю хворих. Станом на 19 липня в країні зафіксували 58 842 випадки коронавірусу.
Карантин в інших країнах
В Італії заборонили повітряні, автомобільні та залізничні перевезення з Сербії, Чорногорії та Косово.
Вже з 15 липня Норвегія скасувала обмеження на поїздки з понад 20 європейських країн. Це торкнулося Франції, Німеччини, Великобританії та деяких регіонів Швеції.
У більшості країн карантин починають посилювати після введених послаблень.
Згідно зі статистикою коронавірусу 19 липня, в світі було зафіксовано 14 288 689 хворих. Водночас одужали повністю 8 618 105 пацієнтів. Померло від коронавірусу 602 138 осіб.