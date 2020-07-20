Китай заявив, що в Казахстані спостерігається спалах невідомої пневмонії, потенційно більш небезпечною, ніж новий коронавірус.

Посольство Китаю в Казахстані випустило попередження для громадян, які проживають в країні Центральної Азії, що від пневмонії загинули понад 1 700 осіб.

– Міністерство охорони здоров’я Казахстану й інші агентства проводять порівняльні дослідження і не визначили природу вірусу пневмонії, – йдеться в заяві.

Нові випадки непізнаною пневмонії значно збільшилися з середини червня по всій країні, повідомляє посольство, додаючи, що в деяких місцях влада повідомляє про сотні нових випадків в день.

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У заяві міністерство охорони здоров’я Казахстану визнало наявність вірусних пневмоній невстановленої етіології, але заперечувало, що спалах був нової або невідомою.

– У відповідь на ці повідомлення Міністерство охорони здоров’я Республіки Казахстан офіційно заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності, – йдеться в повідомленні.

Кількість хворих на пневмонію в столиці країни Нурсултана більш ніж подвоїлася в червні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Посольство Китаю попередило жителів регіону, щоб вони обмежували кількість виходів на вулицю і уникали людних громадських місць.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу в світі на 20 липня свідчить про 14 450 223 хворих.

За весь час пандемії побороли хворобу 8 123 727 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 605 162 особи.