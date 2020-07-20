У Чехії серед українців почастішали випадки Covid-19 серед українських заробітчан.

Спалах зафіксували у Південночеському краї, заявила директор регіональної санепідемстанції Кветослава Котрбова.

З 9 до 18 липня тут Covid-19 виявили у десяти осіб, шестеро з них українці.

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– Українці є джерелом ризику для південної Чехії. Вони працюють у нас, але їздять до родичів додому. Вони повернулися з коронавірусом, – заявила Котрбова.

Епідеміолог нагадала роботодавцям про обов’язкову обсервацію з 20 липня для українців.

У Чехії виявили 13 945 хворих на коронавірус, щодня підтверджується трохи більше сотні нових випадків. Одужало 8 760 чехів, померло 359.

Польща платитиме за тести на коронавірус

Польща вирішила платити за тести на коронавірус, які робитимуть українським заробітчанам. Українцям потрібно при перетині кордону вказати у анкеті місце проживання у Польщі.

З 2 липня Польща скасувала для українців обов’язкову 14-денну самоізоляцію, які прибувають до країни літаками.

Для інших країн, які не є повноправними членами ЄС, обов’язкова самоізоляція на два тижні діятиме й надалі.

Джерело: vinegret.cz