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Факти / Світ

Вчені з Іспанії виявили найперший симптом коронавірусу

Найпершим симптомом коронавірусу може бути висипання у ротовій порожнині.

Такого висновку дійшли вчені з Іспанії за результатами досліджень.

Читайте: Коронавірус у світі: кількість хворих на 20 липня

Там зазначено, що висипання на слизовій оболонці рота були виявленні у 29% пацієнтів з Covid-19, які брали участь у експерименті. Окрім того, висип з’являвся на два дні раніше, ніж усі інші клінічні прояви коронавірусу.

Остаточні результати щодо цього дослідження вчені не готові озвучити, оскільки потрібен час для додаткових та більш детальних дослідів.

Коронавірус в Україні

Станом на 20 липня в Україні зафіксовано 59 493 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу було виявлено 651 особу хвору на Covid-19, 13 людей померли від ускладнень викликаних коронавірусом, 560 пацієнтів одужали.

Наразі в Україні 26 556 активних хворих.

Найбільша кількість пацієнтів з коронавірусом у Львівській області (8 115), у Києві (6 961), у Чернівецькій області (5 332), Рівненській (5 144).

Джерело: JAMA Dermatology

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