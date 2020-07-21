У Великій Британії успішно випробували нові ліки від коронавірусу, які зменшують ризики розвитку ускладнень у хворих і необхідність їх підключення до апаратів ШВЛ.

Компанія Synairgen пропонує використовувати для лікування хворих на Covid-19 білок інтерферон бета. Саме його людський організм виробляє, коли бореться з вірусною інфекцією.

Ліки вводять у легені хворих пацієнтів. Перші результати підтверджують позитивний ефект від застосування ліків. Вони на 79% зменшують вірогідність подальшого підключення пацієнта до апарату ШВЛ.

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Пацієнтам, яким ввели білок, було легше дихати, а хвороба не заважала їм у повсякденній діяльності. Крім того, білок сприяв швидшому одужанню пацієнтів: хворі, яким його вводили, перебували у лікарнях шість днів, а не дев’ять.

У дослідженні брав участь 101 хворий. Нині ліки ще тестуються. Науковці вивчають їхній потенціал у лікуванні коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу

Науковці продовжують тестувати різні препарати та речовини у пошуках вакцини проти коронавірусу. За інформацією ВООЗ, нині понад 20 вакцин проходять клінічні випробування.

В організації сподіваються, що тестування матимуть ефект, а у дослідників вийде створити рятівну вакцину.

Водночас вакцинація проти коронавірусу розпочнеться не раніше середини 2021 року.