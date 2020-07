Трамп тепер вважає носіння маски проявом патріотизму

Президент США Дональд Трамп наразі вважає, що носіння захисної маски є проявом патріотизму.

Раніше президент США відмовлявся носити маску. Його помічники намагались змусити Трампа одягнути її, проте публічно він з’явився у ній лише раз.

Читайте: Як носити маски у спеку – поради інфекціоніста

Навесні 2020 року Дональд Трамп навіть висміяв свого опонента Джо Байдена за носіння захисної маски.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020