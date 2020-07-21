PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп тепер вважає носіння маски проявом патріотизму

Президент США Дональд Трамп наразі вважає, що носіння захисної маски є проявом патріотизму.

 – Ми єдині в наших зусиллях перемогти невидимий китайський вірус, і багато людей кажуть, що патріотично носити маску, коли ви не можете соціально дистанціюватися. Немає нікого більш патріотичного, ніж я, ваш улюблений президент, – написав Трамп.

Раніше президент США відмовлявся носити маску. Його помічники намагались змусити Трампа одягнути її, проте публічно він з’явився у ній лише раз.

Читайте: Як носити маски у спеку – поради інфекціоніста

Навесні 2020 року Дональд Трамп навіть висміяв свого опонента Джо Байдена за носіння захисної маски.

Також своє неносіння маски Дональд Трамп обґрунтував тим, що буде схожий на персонажа американських вестернів. На запитання, чому він не використовує масок зараз, Трамп відповів, що абсолютно усі, хто підходить до нього, проходять обов’язкове тестування на Covid-19.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка