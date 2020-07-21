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Факти / Світ

У ВООЗ назвали головний метод для боротьби з коронавірусом

Для того щоб запобігти коронавірусу необхідно не тільки дотримуватися карантинних заходів, але і відстежувати його поширення.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, один з найважливіших моментів у боротьбі з коронавірусом – виявлення контактів.

– Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де знаходиться вірус. Звичайно, відстеження контактів – не єдиний інструмент, він повинен бути частиною всеосяжного пакету, але він є одним з найбільш важливих, – сказав Гебреісус.

Гендиректор ВООЗ зазначив, що необхідно оперативно реагувати на нові випадки, це і допоможе відновити економіку країн.

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Для точної інформації потрібно користуватися і мобільними додатками, завдяки яким можна відстежити з ким контактували останнім часом хворі на коронавірус.

Нещодавно в США завершилися випробування вакцини від Covid-19, яку розробляє американська біотехнологічна компанія Moderna. Випробування мають намір продовжити. У разі їх успішного завершення Moderna зможе виробляти до 500 млн доз на рік і до 1 млрд – з 2021 року.

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