Вибори у США: Каньє Вест запропонував посаду віце-президента реперу Jay-Z

Кандидат у президенти США, репер Каньє Вест запропонував своєму колезі по сцені Jay-Z стати кандидатом на пост віце-президента.

За словами кандидата, вони з Jay-Z брати і пов’язані на все життя, саме тому він запропонував йому зайняти цей пост.

Jay-Z поки не прокоментував цю пропозицію Каньє Веста.

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Раніше Каньє Вест готовий був запропонувати цю посаду проповідниці зі штату Вайомінг Мішель Тідбол, але тепер вона, якщо кандидат переможе на виборах, займе іншу посаду в його адміністрації.

Каньє Вест бере участь у виборах США

Репер Каньє Вест заявив про бажання брати участь у виборах президента США 2020.

У мережі з гумором сприйняли цю новину, а бізнесмен, власник SpaceX і Tesla Ілон Маск підтримав репера. Однак пізніше він змінив своє рішення через різні погляди з Каньє Вестом на питання абортів та вакцинації.

Однак репер все ж пішов на вибори і зареєструвався на сайті Федеральної виборчої комісії (FEC), де він офіційно представляє партію BDY (Birthday Party).

Джерело: KrisKaylin Productions