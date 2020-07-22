Терорист з Луцька: що писали про це іноземні ЗМІ

Терорист з Луцьку Максим Кривош, який 21 липня захопив заручників в автобусі та утримував їх понад 12 годин, став інформаційним приводом для багатьох іноземних ЗМІ.
Дехто пише про незаконну зброю, хтось порівнює цю ситуацію зі серіалом.
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Що писали іноземні ЗМІ про луцького терориста – читайте у добірці.
El Mundo (Іспанія)
Видання написало, що терорист Максим Кривош своїми вимогами вирішив перевірити нерви президента Володимира Зеленського.
– Лише незадовго до десятої вечора інші були звільнені у фіналі, гідному серії Чорного дзеркала, – пише El Mundo.
Журналіст ВВС Джон Фішер у своєму Twitter написав, що це не вперше, коли Україна та Зеленський нагадують сюжет серіалу Чорне дзеркало.
– Це не вперше Україна та Зеленський нагадують Чорне дзеркало. Добре, що свині у вимогах не було. Це дивно навіть за українськими мірками, – написав Фішер.
У першій серії серіалу Чорне дзеркало терористи вимагали, аби прем’єр-міністр у прямому ефірі зайнявся сексом зі свинею заради порятунку принцеси. Спойлер: політик виконав вимогу.
New York Times (США)
Американське видання написало, що хаотичні вимоги терориста не мають стосунку до внутрішньої політики країни у її звичному розумінні чи шестирічної війни проти сепаратистів, яких підтримує РФ.
Також журналісти New York Times зазначили, схвалення Зеленським фільму Земляни можна розцінювати як виконання вимоги терориста. Однак, це вписується у стратегію ведення переговорів, яка передбачала уникнення гніву терориста.
Крім того, видання написало, що незрозуміло, де Кривош отримав зброю, але пов’язує це з війною на Сході.
Esquire
Видання Esquire навіть дозволило деяку іронію у своєму матеріалі.
– Більшість веганів не нав’язують свою філософію, проте завжди знайдуться ті, які вважають, що це їх місія. Зазвичай, якщо у вас є такий друг, вам кажуть, що Ви ще не вегетаріанець, тому що ви не бачили фільм Земляни, – пише Esquire.
Крім того, у фіналі матеріалу журналісти Esquire роблять незвичайний висновок.
– Будемо сподіватися, що в українських в’язницях є веганське меню, – додали у Esquire.
Луцький терорист
21 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про захоплення автобуса в Луцьку. В Автобусі перебувало 13 людей, який зловмисник взяв у заручники.
Він зробив два постріли у бік правоохоронців, після чого викинув з вікна автобуса гранату.
Чоловіка, який погрожував підірвати автобус, звати Максим Кривош.
Він казав, що звільнить людей, якщо топ-чиновники, релігійні діячі та олігархи виконають його вимогу.
Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський, опублікувавши відео зі словами Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім. Також президент провів телефонну розмову з терористом.
Після цього Кривош випустив трьох заручників з автобуса.
Близько 22.00, через 13 годин після захоплення автобуса, правоохоронці штурмували його. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили.