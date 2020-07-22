Терорист з Луцька: що писали про це іноземні ЗМІ

Терорист з Луцьку Максим Кривош, який 21 липня захопив заручників в автобусі та утримував їх понад 12 годин, став інформаційним приводом для багатьох іноземних ЗМІ.

Дехто пише про незаконну зброю, хтось порівнює цю ситуацію зі серіалом.

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Що писали іноземні ЗМІ про луцького терориста – читайте у добірці.

El Mundo (Іспанія)

Видання написало, що терорист Максим Кривош своїми вимогами вирішив перевірити нерви президента Володимира Зеленського.

– Лише незадовго до десятої вечора інші були звільнені у фіналі, гідному серії Чорного дзеркала, – пише El Mundo.

Журналіст ВВС Джон Фішер у своєму Twitter написав, що це не вперше, коли Україна та Зеленський нагадують сюжет серіалу Чорне дзеркало.

– Це не вперше Україна та Зеленський нагадують Чорне дзеркало. Добре, що свині у вимогах не було. Це дивно навіть за українськими мірками, – написав Фішер.

У першій серії серіалу Чорне дзеркало терористи вимагали, аби прем’єр-міністр у прямому ефірі зайнявся сексом зі свинею заради порятунку принцеси. Спойлер: політик виконав вимогу.

New York Times (США)

Американське видання написало, що хаотичні вимоги терориста не мають стосунку до внутрішньої політики країни у її звичному розумінні чи шестирічної війни проти сепаратистів, яких підтримує РФ.

Також журналісти New York Times зазначили, схвалення Зеленським фільму Земляни можна розцінювати як виконання вимоги терориста. Однак, це вписується у стратегію ведення переговорів, яка передбачала уникнення гніву терориста.

Крім того, видання написало, що незрозуміло, де Кривош отримав зброю, але пов’язує це з війною на Сході.

Esquire

Видання Esquire навіть дозволило деяку іронію у своєму матеріалі.

– Більшість веганів не нав’язують свою філософію, проте завжди знайдуться ті, які вважають, що це їх місія. Зазвичай, якщо у вас є такий друг, вам кажуть, що Ви ще не вегетаріанець, тому що ви не бачили фільм Земляни, – пише Esquire.

Крім того, у фіналі матеріалу журналісти Esquire роблять незвичайний висновок.

– Будемо сподіватися, що в українських в’язницях є веганське меню, – додали у Esquire.

Луцький терорист

21 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про захоплення автобуса в Луцьку. В Автобусі перебувало 13 людей, який зловмисник взяв у заручники.

Він зробив два постріли у бік правоохоронців, після чого викинув з вікна автобуса гранату.

Чоловіка, який погрожував підірвати автобус, звати Максим Кривош.

Він казав, що звільнить людей, якщо топ-чиновники, релігійні діячі та олігархи виконають його вимогу.

Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський, опублікувавши відео зі словами Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім. Також президент провів телефонну розмову з терористом.

Після цього Кривош випустив трьох заручників з автобуса.

Близько 22.00, через 13 годин після захоплення автобуса, правоохоронці штурмували його. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили.