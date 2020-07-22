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Після перемоги над коронавірусом Чорногорія знову оголосила епідемію

У Чорногорії спостерігається швидке розповсюдження коронавірусу, хоча раніше країна оголосила про перемогу над Covid-19.

Через це влада повторно оголосила у Чорногорії епідемію хвороби. З 22 липня в країні набувають чинності нові обмеження: всім громадянам старше семи років потрібно носити маски на відкритому повітрі і в приміщеннях.

Через епідемію масові зібрання обмежені до 40 людей на повітрі і до 20 – в приміщеннях.

До 6 серпня продовжено заборону на роботу дискотек і нічних клубів, проведення весіль, днів народжень та інших урочистостей.

До 30 серпня заборонена жива музика в розважальних закладах. У різних регіонах обмежено час роботи кафе і ресторанів.

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За даними Інституту громадського здоров’я в Подгориці, за минулу добу протестовано 612 людей, з них у 98 – позитивний тест на коронавірус. Померлих за останні 24 години не було. Всього з моменту відновлення епідемії в червні померли 26 осіб, в країні 1 920 активних хворих.

Коронавірус у світі

22 липня коронавірус у світі підтвердили у 15 093 712 людей. За добу – майже 240 тис. нових випадків.

Загалом померли від Covid-19 619 467 людей, за добу – 5 678. Одужали від хвороби 9 110 724 пацієнти.

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