22 липня коронавірус у світі підтвердили у 15 093 712 людей.

За добу – майже 240 тис. нових випадків.

Загалом померли від Covid-19 619 467 людей, за добу – 5 678.

Одужали від хвороби 9 110 724 пацієнти.

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Країни з найбільшою кількість підтверджених випадків Covid-19

США – 4 028 569;

Бразилія – 2 166 532;

Індія – 1 194 085;

РФ – 783 328;

Південна Африка – 381 798.

Країни з найбільшою кількістю померлих від вірусу

США – 144 953;

Бразилія – 81 597;

Велика Британія – 45 422;

Мексика – 40 400;

Італія – 35 073.

Коронавірус в Україні

Україна займає 36 місце за кількістю хворих у світі. 21 липня в країні коронавірус підтвердили у 60 166 осіб. Хоча останніми днями в Україні спостерігається поліпшення епідситуації. Фіксується зменшення добового приросту хворих. За останніми даними, він склав 673 нових випадки.

За весь час померли від вірусу 1 518 осіб, одужати вдалося 32 199 українцям.

Карантин в інших країнах

У світі не покращується епідситуація. Ізраїль продовжив заборону на в’їзд іноземців ще на місяць. Країна не буде відкривати свої кордони до 1 вересня.

А у Домініканській Республіці оголосили надзвичайний стан через зростання кількості хворих на коронавірус. Його запровадили на 45 днів. Останніми днями в країні щодня фіксують понад 1 тис. нових хворих.

Ще на 15 днів карантин продовжили і в Азербайджані. У країні також фіксується погіршення епідситуації.

Коронавірус у світі 21 липня

Статистика коронавірусу у світі на 21 липня свідчить про 14 655 405 підтверджених випадків захворювання.

Добовий приріст хворих становив понад 200 тис. осіб.

Водночас від вірусу у світі померли 609 198 пацієнтів, за добу – понад 4 тис.