22 липня коронавірус у світі підтвердили у 15 093 712 людей.
За добу – майже 240 тис. нових випадків.
Загалом померли від Covid-19 619 467 людей, за добу – 5 678.
Одужали від хвороби 9 110 724 пацієнти.
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Країни з найбільшою кількість підтверджених випадків Covid-19
- США – 4 028 569;
- Бразилія – 2 166 532;
- Індія – 1 194 085;
- РФ – 783 328;
- Південна Африка – 381 798.
Країни з найбільшою кількістю померлих від вірусу
- США – 144 953;
- Бразилія – 81 597;
- Велика Британія – 45 422;
- Мексика – 40 400;
- Італія – 35 073.
Коронавірус в Україні
Україна займає 36 місце за кількістю хворих у світі. 21 липня в країні коронавірус підтвердили у 60 166 осіб. Хоча останніми днями в Україні спостерігається поліпшення епідситуації. Фіксується зменшення добового приросту хворих. За останніми даними, він склав 673 нових випадки.
За весь час померли від вірусу 1 518 осіб, одужати вдалося 32 199 українцям.
Карантин в інших країнах
У світі не покращується епідситуація. Ізраїль продовжив заборону на в’їзд іноземців ще на місяць. Країна не буде відкривати свої кордони до 1 вересня.
А у Домініканській Республіці оголосили надзвичайний стан через зростання кількості хворих на коронавірус. Його запровадили на 45 днів. Останніми днями в країні щодня фіксують понад 1 тис. нових хворих.
Ще на 15 днів карантин продовжили і в Азербайджані. У країні також фіксується погіршення епідситуації.
Коронавірус у світі 21 липня
Статистика коронавірусу у світі на 21 липня свідчить про 14 655 405 підтверджених випадків захворювання.
Добовий приріст хворих становив понад 200 тис. осіб.
Водночас від вірусу у світі померли 609 198 пацієнтів, за добу – понад 4 тис.