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Факти / Світ

США звинуватили Китай у спробі викрасти дані про вакцину від Covid-19

У США звинуватили двох китайських хакерів у спробі незаконно отримати доступ до мереж американських компаній і викрасти інформацію про розробку вакцини проти коронавірусу.

Два громадянина, співпрацюючи з державними структурами КНР, понад 10 років займалися зламуванням мереж і атакували американські компанії. Крім того, вони намагалися зламати системи структур, які працюють у високотехнологічних галузях у Великій Британії, Німеччині та Південній Кореї.

Їм уже вдалося викрасти терабайти секретної інформації. Останнім часом вони намагалися викрасти інформацію про розробку і тестування вакцини проти коронавірусу.

Читайте: Російські хакери атакують сервери розробників вакцини проти коронавірусу

– Китай, як і Росія, Іран і Північна Корея, посів місце у ганебному клубі націй, – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті США порівняли КНР з РФ і дорікнули тим, що країна допомагає кіберзлочинцям.

Хакери з РФ полюють на дані про вакцину від Covid-19

Російські хакери намагаються викрасти дані про розробку вакцини проти Covid-19.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб.

Фахівці країни зафіксували спроби зламування.

Джерело: The US Department of Justice

Фото: Dreamstime

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