У США звинуватили двох китайських хакерів у спробі незаконно отримати доступ до мереж американських компаній і викрасти інформацію про розробку вакцини проти коронавірусу.
Два громадянина, співпрацюючи з державними структурами КНР, понад 10 років займалися зламуванням мереж і атакували американські компанії. Крім того, вони намагалися зламати системи структур, які працюють у високотехнологічних галузях у Великій Британії, Німеччині та Південній Кореї.
Їм уже вдалося викрасти терабайти секретної інформації. Останнім часом вони намагалися викрасти інформацію про розробку і тестування вакцини проти коронавірусу.
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– Китай, як і Росія, Іран і Північна Корея, посів місце у ганебному клубі націй, – йдеться у повідомленні.
У Мін’юсті США порівняли КНР з РФ і дорікнули тим, що країна допомагає кіберзлочинцям.
Хакери з РФ полюють на дані про вакцину від Covid-19
Російські хакери намагаються викрасти дані про розробку вакцини проти Covid-19.
Про це заявив глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб.
Фахівці країни зафіксували спроби зламування.
Джерело: The US Department of Justice