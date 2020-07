Китай запустив зонд Тяньмень-1 (Питання до неба) для дослідження Марсу. Це перша їх дослідницька місія на Червону планету.

Ракета успішно стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Він має дістатися до орбіти планети у лютому 2021 року. Для цього подолає відстань у 55 млн км.

Китай запустив першу місію на Марс – що досліджуватимуть / 4 фотографии

Китайці хочуть вивчити підземні печери на планеті та спробувати знайти там ознаки життя. Зонд має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та знайти лід.

Також на орбіту Червоної планети має вирушити космічний корабель, де вивчатиме Марс дистанційно. Його відправлять за 11 днів з Хайнаня.

China has successfully launched a #Mars probe, aiming to complete orbiting, landing and roving in one mission, and taking the first step in its planetary exploration of the solar system. #Tianwen1 pic.twitter.com/GLY1FxUwUe

— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020