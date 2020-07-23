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Факти / Lifestyle / Космос

Китай запустив першу місію на Марс – що досліджуватимуть

Китай запустив зонд Тяньмень-1 (Питання до неба) для дослідження Марсу. Це перша їх дослідницька місія на Червону планету.

Ракета успішно стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Він має дістатися до орбіти планети у лютому 2021 року. Для цього подолає відстань у 55 млн км.

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  • Китай запустив першу місію на Марс - що досліджуватимуть
  • Китай запустив першу місію на Марс - що досліджуватимуть
  • Китай запустив першу місію на Марс - що досліджуватимуть
  • Китай запустив першу місію на Марс - що досліджуватимуть
  • Китай запустив першу місію на Марс - що досліджуватимуть
  • Китай запустив першу місію на Марс - що досліджуватимуть
  • Китай запустив першу місію на Марс - що досліджуватимуть
  • Китай запустив першу місію на Марс - що досліджуватимуть
Китай запустив першу місію на Марс – що досліджуватимуть / 4 фотографии

Китайці хочуть вивчити підземні печери на планеті та спробувати знайти там ознаки життя. Зонд  має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та знайти лід.

Також на орбіту Червоної планети має вирушити космічний корабель, де вивчатиме Марс дистанційно. Його відправлять за 11 днів з Хайнаня.

ОАЕ запустили зонд на Марс

Місії на Марс активізувались після заяв американського мільярдера Ілона Маска про колонізацію Червоної планети. Після цього кілька світових держав заявили, що також відправлять туди людей або наукові зонди.

20 липня зонд на Марс відправили Об’єднані Арабські Емірати. Запуск відбувся у Японії з наукового центру Танеґашіма.

Завдяки зонду можна буде побачити, як змінюються сезонні явища та створити повне зображення марсіанської атмосфери.

Джерело: xinhuanet

Фото: xinhuanet

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