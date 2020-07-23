Статистика коронавірусу в світі на 23 липня свідчить про 15 374 394 хворих, за добу на Covid-19 захворіло ще понад 280 тис. людей.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 630 211 пацієнтів – понад 10 тис. за добу. Одужали від хвороби 9 349 374 пацієнти.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 4 100 875;
- Бразилія – 2 231 871;
- Індія – 1 239 684;
- Росія – 789 190;
- Південна Африка – 394 948.
Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:
- США – 146 183;
- Бразилія – 80 120;
- Велика Британія – 45 501;
- Мексика – 41 190;
- Італія – 35 082.
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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 36 місце – між Кувейтом та ОАЕ. Станом на 23 липня в країні зафіксовано 60 995 випадки.
Карантин в інших країнах
У Чорногорії спостерігається швидке розповсюдження коронавірусу, хоча раніше країна оголосила про перемогу над Covid-19.
Через це влада повторно оголосила у Чорногорії епідемію хвороби. В країні набули чинності нові обмеження: всім громадянам старше семи років потрібно носити маски на відкритому повітрі і в приміщеннях.
Через епідемію масові зібрання обмежені до 40 людей на повітрі і до 20 – в приміщеннях.
До 6 серпня продовжено заборону на роботу дискотек і нічних клубів, проведення весіль, днів народжень та інших урочистостей.
До 30 серпня заборонена жива музика в розважальних закладах. У різних регіонах обмежено час роботи кафе і ресторанів.
Коронавірус 22 липня
Для порівняння, 22 липня коронавірус у світі підтвердили у 15 093 712 людей. За добу – майже 240 тис. нових випадків.