Статистика коронавірусу в світі на 23 липня свідчить про 15 374 394 хворих, за добу на Covid-19 захворіло ще понад 280 тис. людей.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 630 211 пацієнтів – понад 10 тис. за добу. Одужали від хвороби 9 349 374 пацієнти.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 4 100 875;

Бразилія – ​​2 231 871;

Індія – 1 239 684;

Росія – 789 190;

Південна Африка – 394 948.

Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 146 183;

Бразилія – 80 120;

Велика Британія – 45 501;

Мексика – 41 190;

Італія – 35 082.

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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 36 місце – між Кувейтом та ОАЕ. Станом на 23 липня в країні зафіксовано 60 995 випадки.

Карантин в інших країнах

У Чорногорії спостерігається швидке розповсюдження коронавірусу, хоча раніше країна оголосила про перемогу над Covid-19.

Через це влада повторно оголосила у Чорногорії епідемію хвороби. В країні набули чинності нові обмеження: всім громадянам старше семи років потрібно носити маски на відкритому повітрі і в приміщеннях.

Через епідемію масові зібрання обмежені до 40 людей на повітрі і до 20 – в приміщеннях.

До 6 серпня продовжено заборону на роботу дискотек і нічних клубів, проведення весіль, днів народжень та інших урочистостей.

До 30 серпня заборонена жива музика в розважальних закладах. У різних регіонах обмежено час роботи кафе і ресторанів.

Коронавірус 22 липня

Для порівняння, 22 липня коронавірус у світі підтвердили у 15 093 712 людей. За добу – майже 240 тис. нових випадків.