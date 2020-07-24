Чорні скриньки показали, що літак МАУ на момент збиття в Ірані був справний

Розшифровка чорних ящиків літака авіакомпанії МАУ, який у січні 2020 року збили над Тегераном, підтвердила, що лайнер був повністю справний на момент польоту, а падіння літака спровокувала ракета, яка поцілила у нього.

Чорні скриньки літака успішно розшифрували попри те, що в них були ознаки серйозного зовнішнього ушкодження.

– Важливо те, що розшифровка підтвердила, що літак був справний, пілоти все робили правильно. Водночас чорні ящики підтвердили, що літак впав унаслідок акту незаконного зовнішнього втручання, а саме був збитий ракетою, — повідомили у МЗС.

У відомстві також зазначили, що де-юре розшифровку здійснювали органи з розслідування авіакатастроф Ірану, проте де-факто вона відбувалася у французькій лабораторії за участю найкращих світових експертів із США, Канади, Великої Британії та України.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані

Рано вранці 8 січня Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ було збито в районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після вильоту до Києва.

Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців. Найбільше своїх громадян в авіакатастрофі втратили Іран і Канада – 82 і 63 відповідно.

Іранська влада 11 січня визнала помилку своїх військових, які збили лайнер.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

20 липня чорні скриньки літака МАУ доставили для розшифрування до Парижа.