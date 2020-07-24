Вчені в Німеччині з’ясували, що передання коронавірусу відбувалося на відстані більше восьми метрів.
До такої думки вони прийшли, вивчивши причини спалаху коронавірусу на м’ясокомбінаті в землі Північний Рейн-Вестфалія.
На комбінаті заразилися більше 1,5 тис. працівників. Як повідомив міністр охорони здоров’я Північного Рейну-Вестфалії Карл-Йозеф Лауман, всього було виявлено понад дві тисячі випадків зараження Covid-19, пов’язаних зі спалахом на м’ясокомбінаті.
Вчені реконструювали події, встановивши, що коронавірус передався від однієї людини декільком іншим в радіусі більше восьми метрів.
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Поширення Covid-19 відбувалося головним чином в охолоджуваному приміщенні з циркуляцією повітря.
– Наше дослідження висвітлює інфікування SARS-CoV-2 в робочому просторі, де комбінація різних чинників уможливлює передання на відносно великі відстані.
Тепер виникає важливе питання про те, які умови дозволяють коронавірусу поширюватися на ще більших відстанях в інших сферах життя, – зазначила керівник дослідницької групи Мелані Брінкманн.
Результати дослідження показали, що поширенню коронавірусу на великі відстані сприяють такі чинники на підприємствах, як низька температура і недостатнє подання свіжого повітря.
Коронавірус у світі
Станом на ранок 24 липня коронавірус у світі виявили у 15 445 043 людей. За добу коронавірусною інфекцією захворіли 278 642 особи.
8 758 528 пацієнтів одужали. Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень від Covid-19 становить 632 173.
Джерело: Центр з дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца