Вчені в Німеччині з’ясували, що передання коронавірусу відбувалося на відстані більше восьми метрів.

До такої думки вони прийшли, вивчивши причини спалаху коронавірусу на м’ясокомбінаті в землі Північний Рейн-Вестфалія.

На комбінаті заразилися більше 1,5 тис. працівників. Як повідомив міністр охорони здоров’я Північного Рейну-Вестфалії Карл-Йозеф Лауман, всього було виявлено понад дві тисячі випадків зараження Covid-19, пов’язаних зі спалахом на м’ясокомбінаті.

Вчені реконструювали події, встановивши, що коронавірус передався від однієї людини декільком іншим в радіусі більше восьми метрів.

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Поширення Covid-19 відбувалося головним чином в охолоджуваному приміщенні з циркуляцією повітря.

– Наше дослідження висвітлює інфікування SARS-CoV-2 в робочому просторі, де комбінація різних чинників уможливлює передання на відносно великі відстані. Тепер виникає важливе питання про те, які умови дозволяють коронавірусу поширюватися на ще більших відстанях в інших сферах життя, – зазначила керівник дослідницької групи Мелані Брінкманн.

Результати дослідження показали, що поширенню коронавірусу на великі відстані сприяють такі чинники на підприємствах, як низька температура і недостатнє подання свіжого повітря.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 24 липня коронавірус у світі виявили у 15 445 043 людей. За добу коронавірусною інфекцією захворіли 278 642 особи.

8 758 528 пацієнтів одужали. Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень від Covid-19 становить 632 173.

Джерело: Центр з дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца