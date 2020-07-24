Станом на ранок 24 липня у світі захворіли на коронавірус 15 445 043 людини. За добу на коронавірусну інфекцію захворіло 278 642 людини.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

8 758 528 пацієнтів одужали. Кількість летальних випадків в результаті ускладнень від Covid-19 складає 632 173.

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Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 4 034 831;

Бразилія – ​​2 287 475;

Індія – 1 238 798;

Росія – 793 720;

Південна Африка – 408 052.

Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 144 242;

Бразилія – 84 082;

Велика Британія – 45 639;

Мексика – 41 908;

Італія – 35 092.

Карантин у світі

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати частину з’їзду республіканців, яку планувалося провести наприкінці серпня в Джексонвіллі у штаті Флорида.

За словами Трампа, наразі варто зосередити зусилля на боротьбі проти коронавірусу, а не на організації масових заходів.

У Всесвітній організації охорони здоров’я скептично оцінюють перспективи швидкого подолання пандемії Covid-19.

– Ми повинні навчитися жити з цим вірусом, – заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Коронавірусу світі

Статистика коронавірусу в світі на 23 липня свідчить про 15 374 394 хворих, за добу на Covid-19 захворіло ще понад 280 тис. людей.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 630 211 пацієнтів – понад 10 тис. за добу. Одужали від хвороби 9 349 374 пацієнти.