Станом на ранок 24 липня у світі захворіли на коронавірус 15 445 043 людини. За добу на коронавірусну інфекцію захворіло 278 642 людини.
Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
8 758 528 пацієнтів одужали. Кількість летальних випадків в результаті ускладнень від Covid-19 складає 632 173.
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Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 4 034 831;
- Бразилія – 2 287 475;
- Індія – 1 238 798;
- Росія – 793 720;
- Південна Африка – 408 052.
Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:
- США – 144 242;
- Бразилія – 84 082;
- Велика Британія – 45 639;
- Мексика – 41 908;
- Італія – 35 092.
Карантин у світі
Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати частину з’їзду республіканців, яку планувалося провести наприкінці серпня в Джексонвіллі у штаті Флорида.
За словами Трампа, наразі варто зосередити зусилля на боротьбі проти коронавірусу, а не на організації масових заходів.
У Всесвітній організації охорони здоров’я скептично оцінюють перспективи швидкого подолання пандемії Covid-19.
– Ми повинні навчитися жити з цим вірусом, – заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.
Коронавірусу світі
Статистика коронавірусу в світі на 23 липня свідчить про 15 374 394 хворих, за добу на Covid-19 захворіло ще понад 280 тис. людей.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 630 211 пацієнтів – понад 10 тис. за добу. Одужали від хвороби 9 349 374 пацієнти.