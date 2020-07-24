Коронавірус змінив спосіб життя людства. В умовах пандемії рішення, куди йти та з ким зустрічатися, може бути питанням життя і смерті.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус.

– Абсолютно ясно, що люди хочуть жити своїм життям. Але повернення до колишнього способу життя немає. Пандемія вже змінила нас, – заявив Гебреісус.

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Він закликав робити усвідомлений вибір, бо під загрозою може бути не тільки життя однієї людини, але і оточення.

– Це може бути не ваше життя, але ваш вибір може вплинути на когось, кого ви любите, або абсолютно незнайомої людини, – зазначив глава ВООЗ.

Як побороти коронавірус

Щоб запобігти поширенню коронавірусу необхідно дотримуватися карантинних заходів. Також важливо відстежувати його поширення, заявив Тедрос Аданом Гебреісус.

Необхідно оперативно реагувати на нові випадки, це і допоможе відновити економіку країн.

Для точної інформації можна користуватися мобільними додатками. Завдяки ним можна відстежити з ким контактували останнім часом хворі на коронавірус.