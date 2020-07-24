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Сенат США схвалив санкції проти Північного потоку-2

Сенат США проголосував за проект оборонного бюджету на 2021 рік, в якому закладені додаткові санкції проти Північного потоку-2 і Турецького потоку. За були 86 сенаторів, проти – 14.

Санкції торкнуться компаній, причетних до будівництва цих газопроводів.

Наступний фінансовий рік у США починається з 1 жовтня. Загальний обсяг бюджету становить $740,5 млрд.

Палата представників 21 липня затвердила свою версію бюджету Пентагону. Коли обидві версії узгодять, документ передадуть на підпис президенту США Дональду Трампа.

ЧитайтеНімеччина обіцяє контрсанкції США на виступи проти Північного потоку-2

Санкції США проти Північного потоку-2

США вперше ввели санкції проти російського газопроводу Північний потік-2 у грудні 2019 року.

Вони були спрямовані на судна, які беруть участь в прокладанні труб під водою, а нові торкнуться також страховиків цих суден та сервісних компаній, що виконують геодезичні, траншейні, зварювальні та інші роботи.

Джерело: Congress

Фото: Dreamstime

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