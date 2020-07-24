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Факти / Lifestyle / Космос

США звинуватили Росію у випробуваннях космічної зброї

Росія випробовує ракети, які можуть збивати супутники у космосі – провела на навколоземній орбіті випробування протисупутникової зброї.

Випробування пройшли 15 липня, йдеться в заяві космічного командування США.

У них брав участь супутник Космос-2543. У космічних силах США мають докази того, що це було випробування зброї.

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– Російська супутникова система використовується для проведення випробування зброї на орбіті. Це ще одне свідчення зусиль Росії з розробки і випробування систем космічного базування.

Це ставить під загрозу космічні активи США і наших союзників, – заявив командувач космічними силами США генерал Джон Реймонд.

Заяву Реймонда підтримали у Міноборони Великобританії.

Вивели військовий супутник на орбіту

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв’язку для потреб південнокорейських військових.

Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 21 липня.

За вісім хвилин перша ступінь Falcon 9 повернулася на Землю.

Джерело: Командування космічних сил США

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