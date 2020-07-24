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Факти / Світ

Винищувач США наблизився до іранського пасажирського літака, постраждали люди

Іранські державні ЗМІ повідомили, що винищувачі США провели “небезпечні” маневри поблизу іранського пасажирського літака.

Внаслідок інциденту постраждали декілька пасажирів рейсу, який летів із Тегерана до Бейрута.

Іранські масмедіа опублікували відео, на яких видно шокованих і поранених пасажирів.

Американські військові в четвер підтвердили, що один із них винищувачів пролетів на відстані в 1000 км від іранського комерційного літака над Сирією, щоб “оглянути його”.

Представник міністерства оборони США сказав, що у повітрі перебували два американських F-15, але тільки один був відправлений для візуальної ідентифікації.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані

20 липня чорні скриньки з українського літака МАУ, збитого у січні 2020 року іранськими військовими у Тегерані, доставили до Парижа.

Їх досліджуватимуть у Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації, повідомив глава МЗС Канади Жан-Філіп Шампань.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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