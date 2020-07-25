За добу на коронавірус у світі захворіли ще майже 228 тис. людей. Загалом станом на 25 липня інфікована 15 672 841 людина.
Одужали з початку епідемії, за даними моніторингу Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, 8 986 284 пацієнти.
Померли внаслідок ускладнень Covid-19 – 638 352.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 4 109 603;
- Бразилія – 2 287 475;
- Індія – 1 288 108;
- Росія – 799 499;
- Південна Африка – 421 996.
Країни-лідери за кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 145 391;
- Бразилія – 85 238;
- Велика Британія – 45 762;
- Мексика – 42 645;
- Італія – 35 097.
Україна на 35 місці в світі за кількістю заражених – між Бельгією та Кувейтом.
Карантин у світі
Австрія посилила правила в’їзду для громадян з несприятливою епідеміологічною обстановкою, а всередині країни ввели обов’язкове носіння масок в супермаркетах, банках та інших установах.
Зокрема, громадянам 32 країн, зокрема України, з 27 липня потрібно пред’явити негативний ПЛР-тест на коронавірус або ж здати його після в’їзду протягом 48 годин.
Коронавірус у світі
За 24 липня захворіли понад 280 тис. людей, а загальна кількість інфікованих, згідно зі статистикою коронавірусу в світі, склала 15 445 043 людини.
Одужали на той момент 8 758 528 пацієнтів, а померли 632 173 хворих.
Антилідерами залишаються США і Бразилія – і за кількістю хворих, і за кількістю летальних випадків.