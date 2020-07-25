За добу на коронавірус у світі захворіли ще майже 228 тис. людей. Загалом станом на 25 липня інфікована 15 672 841 людина.

Одужали з початку епідемії, за даними моніторингу Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, 8 986 284 пацієнти.

Померли внаслідок ускладнень Covid-19 – 638 352.

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Де найбільше хворих на Covid-19:

США – 4 109 603;

Бразилія – ​​2 287 475;

Індія – 1 288 108;

Росія – 799 499;

Південна Африка – 421 996.

Країни-лідери за кількістю смертей від коронавірусу:

США – 145 391;

Бразилія – ​​85 238;

Велика Британія – 45 762;

Мексика – 42 645;

Італія – ​​35 097.

Україна на 35 місці в світі за кількістю заражених – між Бельгією та Кувейтом.

Карантин у світі

Австрія посилила правила в’їзду для громадян з несприятливою епідеміологічною обстановкою, а всередині країни ввели обов’язкове носіння масок в супермаркетах, банках та інших установах.

Зокрема, громадянам 32 країн, зокрема України, з 27 липня потрібно пред’явити негативний ПЛР-тест на коронавірус або ж здати його після в’їзду протягом 48 годин.

Коронавірус у світі

За 24 липня захворіли понад 280 тис. людей, а загальна кількість інфікованих, згідно зі статистикою коронавірусу в світі, склала 15 445 043 людини.

Одужали на той момент 8 758 528 пацієнтів, а померли 632 173 хворих.

Антилідерами залишаються США і Бразилія – ​​і за кількістю хворих, і за кількістю летальних випадків.