Американські спецслужби фіксують спроби іноземного втручання у вибори президента США.

Директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що основну стурбованість викликають дії Росії, Китаю та Ірану.

– Наші противники прагнуть скомпрометувати приватні комунікації політичних кампаній у США, кандидатів та інші політичні цілі. Вони також прагнуть поставити під загрозу нашу виборчу інфраструктуру, і ми продовжуємо відстежувати зловмисних кіберсуб’єктів, які намагаються отримати доступ до мереж штатів і федеральних мереж, – зазначив він.

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За словами Еваніни, Китай, Росія та Іран продовжують використовувати заходи впливу соціальних і традиційних медіа, прагнучи вплинути на уподобання виборців США, змінити політику, посилити розбрат і підірвати довіру до американського демократичного процесу.

Каньє Вест бере участь у виборах США

Репер Каньє Вест заявив про бажання брати участь у виборах президента США 2020.

У мережі з гумором сприйняли цю новину, а бізнесмен, власник SpaceX і Tesla Ілон Маск підтримав репера. Однак пізніше він змінив своє рішення через різні погляди з Каньє Вестом на питання абортів та вакцинації.

Однак репер все ж пішов на вибори і зареєструвався на сайті Федеральної виборчої комісії (FEC), де він офіційно представляє партію BDY (Birthday Party).