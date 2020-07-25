Австрія з 27 липня змінює правила в’їзду для громадян країн з несприятливою епідеміологічною обстановкою. До червоного списку з 32 країн і регіонів потрапила і Україна.

Щоб в’їхати в країну, їм необхідно показати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Червоний список МОЗ Австрії: Албанія, Бангладеш, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, невизнане Косово, Мексика, Молдова, Нігерія, Пакистан, Перу, Португалія, Румунія, Росія, Північна Македонія, Сенегал, Сербія, США, Туреччина, Україна, Філіппіни, провінція Хубей (КНР), Чилі, Чорногорія, Швеція, Еквадор і ПАР.

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Якщо ж це громадяни Австрії, ЄС, країн Європейського економічного простору і Швейцарії, які в’їжджають з країн червоного списку, вони теж повинні мати негативний ПЛР-тест, або ж здати його протягом 48 годин. До отримання результату – знаходитися на самоізоляції.

Крім того, громадяни з червоного списку країн, якщо вони прибувають до Австрії з Шенгенської зони, теж повинні надати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в’їзду. Для них обов’язковий 10-денний карантин.

Для обслуговуючого медперсоналу, сезонних робітників і дипломатів з третіх країн немає обмежень.

Станом на 25 липня статистика коронавірусу у світі свідчить про те, що за добу захворіли ще майже 228 тис. людей – 15 672 841 загалом.

Водночас одужали з початку епідемії 8 986 284 пацієнти, померли внаслідок ускладнень – 638 352.

Джерело: OE24