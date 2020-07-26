Через коронавірус в США медики вимагають повернути карантин

Об’єднання понад 150 медиків та науковців США вимагають повернути суворий карантин через критичну ситуацію з Covid-19.

Відкрите звернення надійшло до Конгресу та Білого дому.

Автори листа попередили, що до початку листопада 2020 року внаслідок коронавірусу може померти понад 200 тис. американців.

Читайте: США звинуватили Китай у спробі викрасти дані про вакцину від Covid-19

– Найкращим для нашої країни буде не якомога швидше відкритися, а зберегти якомога більше життів. Зараз у багатьох штатах люди можуть пити в барах, стригтись у перукарнях, їсти всередині ресторанів, робити тату, отримувати масаж та займатись іншими нормальними, приємними, але не критично важливими справами, – йдеться у зверненні.

Найбільші осередки захворюваності – штати Каліфорнія (понад 435 тис.) та Флорида (понад 414 тис.). Штат Нью-Йорк налічує більш як 411 тис. хворих на коронавірус.

Загалом станом на ранок 26 липня кількість інфікованих Covid-19 в США сягнула 4,1 млн осіб.

Протягом пандемії від ускладнень коронавірусу померло більш як 146 тис. американців.