Станом на 26 липня у світі на коронавірус захворіли 16 046 986 людей.

Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

За добу 281 тис. Інфікованих. За весь період пандемії померли 644 528 інфікованих, більше 9,2 мільйона осіб одужали.

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Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 4 178 021;

Бразилія – ​​ 2 394 513;

Індія – 1 385 635;

Росія – 805 332;

Південна Африка – 434 200.

Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 146 460;

Бразилія – 86 449;

Велика Британія – 45 823;

Мексика – 42 645;

Італія – 35 102.

Карантин у світі

В Ізраїлі вибухнули антиурядові протести. На мітингах люди вимагали відставки рем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, якого вони звинувачують у корупції і критикують за політику під час пандемії.

Також протестувальники виступили проти ухваленого цього тижня закону, який надає уряду особливі повноваження для боротьби з поширенням коронавірусу до кінця 2021 року.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, за добу на захворіли ще майже 228 тис. людей. Загалом станом на 25 липня інфікована 15 672 841 людина.

Одужали з початку епідемії, за даними моніторингу Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, 8 986 284 пацієнти.